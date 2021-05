Coronavirus in Toscana: 18 morti (età media 73 anni), oggi 18 maggio. E 291 nuovi contagi (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 18 i morti per Coronavirus, oggi 18 maggio 2021, in Toscana: si tratta di 12 uomini e 6 donne con età media relativamente bassa, 73 anni. Mentre sono 291 i nuovi contagiati (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (25% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). In totale da inizio opandemia, i positivi toscani sono saliti a n 237.442 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 18 iper182021, in: si tratta di 12 uomini e 6 donne con etàrelativamente bassa, 73. Mentre sono 291 iati (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) con etàdi 38(25% ha meno di 20, 24% tra 20 e 39, 37% tra 40 e 59, 12% tra 60 e 79, 2% ha 80o più). In totale da inizio opandemia, i positivi toscani sono saliti a n 237.442 L'articolo proviene da Firenze Post.

