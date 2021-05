Coronavirus, in Lombardia 31 nuove vittime. Salgono i nuovi ingressi in terapia intensiva: oggi sono 16 (ieri 10) (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino del 18 maggio In Lombardia sono 598 i nuovi casi di Coronavirus. ieri invece ne erano stati conteggiati 675. Nelle ultime 24 ore si registrano +31 decessi mentre ieri erano state segnalate 13 vittime. Il totale è di 33.391 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 18 maggio, sono 1.992. Gli attualmente positivi si attestano a quota 37.813 unità. sono 353 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 16 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 35.468 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 33.030 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.196.842 test effettuati dall’inizio ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino del 18 maggio In598 icasi diinvece ne erano stati conteggiati 675. Nelle ultime 24 ore si registrano +31 decessi mentreerano state segnalate 13. Il totale è di 33.391 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari, 18 maggio,1.992. Gli attualmente positivi si attestano a quota 37.813 unità.353 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 16 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 35.468 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 33.030 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.196.842 test effettuati dall’inizio ...

