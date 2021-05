Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 maggio: 4.452 nuovi casi, i morti sono 201 (Di martedì 18 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 4.452 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.455. Aumentano i tamponi effettuati: 262.864, contro i 118.924 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,7% (ieri era al 2,9%). sono 201 i morti, 65 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia e la Campania con 598. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 1.689, con 86 ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) Nelle ultime 24 orestati 4.452 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 3.455. Aumentano i tamponi effettuati: 262.864, contro i 118.924 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,7% (ieri era al 2,9%).201 i, 65 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia e la Campania con 598. I pazienti ricoverati in terapia intensivain totale 1.689, con 86 ...

