Coronavirus, in Italia 4.452 nuovi casi con 262.864 tamponi e 201 morti (Di martedì 18 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.452 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 262.864 tamponi effettuati (lunedì i contagi erano stati 3.455 con 118.924 test). Il tasso di positività si ...

