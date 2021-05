Coronavirus in Campania, i dati del 17 maggio: 598 nuovi positivi e 1.910 guariti (Di martedì 18 maggio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 17 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 598 positivi su 13.029 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 598 positivi al Coronavirus in Campania, 1.910 guariti e 30 decessi, di cui 14 nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici Leggi su 2anews (Di martedì 18 maggio 2021)in: il bollettino di ieri 17dell’unità di Crisi regionale riporta 598su 13.029 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 598alin, 1.910e 30 decessi, di cui 14 nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, cala ancora la curva dei contagi in Campania - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ IL REPORT DEL PIANO VACCINALE IN CAMPANIA LEGGI QUI --> - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.566.370 somministrazioni - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, il bollettino vaccinale della Campania: effettuate in totale 2.566.370 somministrazi… - Frances54814499 : Coronavirus, 550 nuovi contagi in Campania - Cronaca - La Città di Salerno -