Coronavirus | in Alto Adige si potranno vaccinare pazienti dai 18 anni in su Riaperture nel Regno Unito a rischio stop | crescono i casi di variante indiana

(Di martedì 18 maggio 2021) ITALIA Kena Betancur / AFP Vaccino anti Covid, in programma “Open Vax Day&Night” Vaccinazioni aperte a tutte le fasce di età dai 18in su. Questo l’obiettivo cui sta puntando l’che da giovedì estenderà a una grossa fetta di popolazione le prossime somministrazioni del farmaco contro il. Intanto sono in programma una serie di “serate vax” con AstraZeneca. Come spiegato dal direttore dell’azienda sanitaria Florian Zerzer, «si tratta di un progetto pilota che in caso di successo potrà essere replicato». Con l’iniziativa serale l’Asl vuole avvicinare le persone che «lavorano di giorno e difficilmente si possono liberare». Da giovedì a sabato sono previsti “Open Vax Day&Night” a Bressanone, Vipiteno, Bolzano, Lana, Silandro e Brunico. ...

