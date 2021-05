Coronavirus | in Alto Adige i ragazzi dai 18 anni potranno prenotare in anticipo la vaccinazione

(Di martedì 18 maggio 2021) Da giovedì 20 maggio l'apre le vaccinazioni dai 18. Saranno organizzate anche "serate vax" con Astrazeneca in provincia di Bolzano. Vaccini Covid inprenotazioni: a partire dal 20 maggio aperte le prenotazioni per tutti gli over 18 su Notizie.it.

In Toscana sono 237.442 i casi di positività al, 291 in più rispetto a ieri (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido ... Le province di notifica con il tasso piùsono ...AgenPress - L'India ha superato i 25 milioni di casi di: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università ... il livello piùdall'inizio della ...Sono 407 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.684 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico relativo a ieri, lunedì 17 maggio. Si contano anche, purtroppo, ...Sono 34 i nuovi casi nei sette comuni della provincia, che ha l'incidenza più alta a livello regionale e il secondo tasso di mortalità dopo Massa ...