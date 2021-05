Coronavirus | il bollettino di oggi martedì 18 maggio | i nuovi casi Covid e le regioni verso la zona bianca

Advertising

LivornoPress : Covid Toscana: Calano i positivi, sono 291, 18 i decessi. A Livorno e provincia 7 casi #covidToscana #coronavirus… - ilGiunco : Coronavirus in Toscana: 291 nuovi casi e 18 morti. I positivi sono 13.932 - infoitsalute : Coronavirus 18 maggio 2021 Marche, bollettino Covid oggi: dati e contagi - MazaraNews : Coronavirus, in provincia di Trapani 608 casi. Mazara 39 positivi. Bollettino del 18 maggio 2021… - fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 85 contagi: bollettino 18 maggio: I dati sulla pandemia di coronavirus nella regione. Da ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

All'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati "126 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars - CoV - 2. 25 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva". Lo comunica, nelmedico diffuso in mattinata, l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" aggiungendo che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture ...Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza. 'C'è ...annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 di Fipe - Confcommerci appare come 'undi ...Sileri: il 'green pass' per chi è vaccinato dovrebbe valere un anno. Il cosiddetto 'green pass' per chi è vaccinato dovrebbe valere un anno, ma solo per chi ha completato il ciclo vaccinale intero. Lo ...Sono 85 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 3 morti. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono ...