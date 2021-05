Coronavirus | il bollettino di oggi 18 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021)Italia, ilCovid di18: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIl commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, ha fatto il punto da Firenze sulla campagna vaccinale. Quale sarà la via da seguire nelle prossime settimane? Il generale ha raccomandato di “tenere la barra dritta” nelle prossime due, tre settimane. Ciò significa continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Il commissario si è poi rivolto ai governatori: “Chiedo a tutti presidenti di Regione di andare avanti con i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda, ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% ...

Advertising

rep_bologna : Coronavirus in Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 18 maggio: 331 contagi, 10 morti [aggiornamento delle 16:30] - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 598 nuovi positivi su 13mila tamponi effettuati - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #18maggio. #SaluteLazio - pillamaro : (Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria) è stato pubblicato su - ilVizzarro : Covid, migliora la situazione in Calabria: 108 nuovi casi su oltre 3mila tamponi. Il bollettino #calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

QUOTIDIANO NAZIONALE

La Asl Frosinone ha diffuso i numeri aggiornati al 18 Maggio 2021 , per ciò che riguarda l'emergenza Covid - 19. I tamponi effettuati sono stati 1.043 I nuovi positivi sono 25 , i negativizzati 75 , i ...Registrati 407 nuovi casi positivi su 11.684 test e 21 decessi BARI " Secondo ilregionale, oggi in Puglia, sono stati registrati 11.684 test per l'infezione da Covid 19e sono stati registrati 407 casi positivi: 125 in provincia di Bari, 58 in ...Sono 598 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 30 morti,14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza ...Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 3 morti, che portano a 2.460 il totale dei decessi nella regione dall’inizio del ...