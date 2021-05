Coronavirus | Draghi | “La strategia è la vaccinazione e l’osservanza delle regole Ma servono risposte anche per l’Africa”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Laè la, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e, dalle mascherine al distanziamento, tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, conlezioni tremende, severe”. È quanto ha detto il premier Mario, a margine del vertice sul finanziamentoeconomie africane, a Parigi, rispondendo a una domanda sulle riaperture (qui il punto stampa). “I protocolli, il distanziamento, le mascherine”, ha aggiunto, è “quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo con lezioni severe e tremende, che speriamo di dimenticare”. “Nel vertice di oggi a Parigi – ha detto ancora il presidente del Consiglio– abbiamo ...

Advertising

you_trend : #Draghi ha annunciato il posticipo del #coprifuoco alle 23, per arrivare a un ulteriore posticipo alle 24 dal 7 giu… - NewSicilia : Il premier Draghi confida nella strategia che l'#Italia ha adottato per uscire dall'emergenza #Covid19 #Newsicilia - benedetto49 : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. Draghi: “vaccinazione ha considerevolmente migliorato le cose” ma serve ancora “l’osservanza delle rego… - agensir : #Coronavirus #Covid19. Draghi: “vaccinazione ha considerevolmente migliorato le cose” ma serve ancora “l’osservanza… - askanews_ita : “La strategia è la vaccinazione” (così Draghi) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Draghi

Lo ha dichiarato il premier Mario, parlando a margine del Summit sul finanziamento delle economie africane, presso il Grand Palais Éphémère di Parigi.Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionel pomeriggio, parlando da Parigi. Intanto si ... Da registrare anche il commento del commissario straordinario per l'emergenza...MARTINSICURO – “Sono questi gli ultimi interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale a Villa Rosa, in particolare ora stiamo intervenendo nella zona sud nei pressi del torrente Vibrata, in v ...Parigi, 18 mag. (askanews) - Italia e Francia allentano le contromisure per prevenire i contagi da Covid-19. "La strategia a monte di questa scelta è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorat ...