Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 18 maggio

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 18 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania. Da oggi 18 maggio la Regione Campania ha aperto la piattaforma per le adesioni alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 dei cittadini campani della fascia di età 40-44 anni. Lo scorso sabato erano partite le iscrizioni per la fascia 45-49 anni. In mattinata dalla Regione è arrivato anche un altro annuncio: l'Eav è la prima azienda italiana Covid free. Con la conclusione del ciclo di somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, Eav ...

