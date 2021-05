Coronavirus Calabria: nessun morto nelle ultime 24 ore. Non accadeva da inizio marzo (Di martedì 18 maggio 2021) I n Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 831.812 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021) I nad oggi sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 831.812 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive...

