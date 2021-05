Corciano, incidente frontale tra auto: Priscilla muore sotto gli occhi della mamma (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiamava Priscilla Brugnami e aveva appena 5 anni la bimba morta nell’incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio a Corciano, vicino Perugia. Quando il caposquadra dei Vigili del Fuoco è arrivato sul posto e ha chiamato la centrale non è riuscito a trattenere le lacrime: “E’ morta una bimba. E’ qui sull’asfalto”. Perugia, Priscilla Brugnami è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiamavaBrugnami e aveva appena 5 anni la bimba morta nell’avvenuto ieri pomeriggio a, vicino Perugia. Quando il caposquadra dei Vigili del Fuoco è arrivato sul posto e ha chiamato la centrale non è riuscito a trattenere le lacrime: “E’ morta una bimba. E’ qui sull’asfalto”. Perugia,Brugnami è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

