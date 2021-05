Coprifuoco: slittamento ed eliminazione della misura tra maggio e giugno. Le date (Di martedì 18 maggio 2021) Il Coprifuoco sarà modificato: le forze che sostengono il Governo Draghi hanno finalmente trovato un accordo sulla graduale dismissione di una delle misure più pesanti nel quadro delle norme anti-Covid. Ecco le date chiave. Coprifuoco: slittamento inizio alle 23 da “subito” Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto sulla gestione dell’epidemia di Covid: uno dei punti fondamentali del provvedimento lo slittamento dell’inizio del Coprifuoco. La pesante misura di contenimento dei contagi sarà modificata in base a un cronoprogramma che ne decreterà la completa eliminazione a partire dalla fine del mese prossimo. Nello specifico, da subito (quindi, da mercoledì 19 maggio e non dal 24 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 maggio 2021) Ilsarà modificato: le forze che sostengono il Governo Draghi hanno finalmente trovato un accordo sulla graduale dismissione di una delle misure più pesanti nel quadro delle norme anti-Covid. Ecco lechiave.inizio alle 23 da “subito” Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto sulla gestione dell’epidemia di Covid: uno dei punti fondamentali del provvedimento lodell’inizio del. La pesantedi contenimento dei contagi sarà modificata in base a un cronoprogramma che ne decreterà la completaa partire dalla fine del mese prossimo. Nello specifico, da subito (quindi, da mercoledì 19e non dal 24 ...

