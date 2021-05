Coprifuoco in Italia dalle 23, regioni verso zona bianca (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coprifuoco alle 23 in Italia, in attesa della zona bianca. Il decreto riaperture, varato dal governo, è in vigore e la prima misura è lo slittamento del Coprifuoco dalle 22 alle 23. Il divieto di spostamenti vale sempre fino alle 5 del mattino successivo. Il decreto prevede ulteriori step: dal 7 giugno il Coprifuoco si sposterà a mezzanotte e dal 21 giugno sarà completamente abolito. La novità che scatta è il primo passo del ‘piano Draghi’, che entrerà nel vivo il prossimo mese con il ripristino della zona bianca: i cambiamenti più rilevanti riguarderanno subito Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che diventeranno bianche il primo giugno. Il 7 sarà il turno di Abruzzo, Veneto e Liguria: per tutte, niente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021)alle 23 in, in attesa della. Il decreto riaperture, varato dal governo, è in vigore e la prima misura è lo slittamento del22 alle 23. Il divieto di spostamenti vale sempre fino alle 5 del mattino successivo. Il decreto prevede ulteriori step: dal 7 giugno ilsi sposterà a mezzanotte e dal 21 giugno sarà completamente abolito. La novità che scatta è il primo passo del ‘piano Draghi’, che entrerà nel vivo il prossimo mese con il ripristino della: i cambiamenti più rilevanti riguarderanno subito Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che diventeranno bianche il primo giugno. Il 7 sarà il turno di Abruzzo, Veneto e Liguria: per tutte, niente ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia Covid, coprifuoco alle 23. Il calendario delle riaperture: palestre, centri commerciali, ristoranti al chiuso ...subito dopo la cabina di regia e lo ha ribadito il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani chiedendo ufficialmente la 'nuova verifica' per anticipare aperture e cancellazione del coprifuoco. Il ...

Covid Italia, contagi e dati per regione: bollettino 18 maggio ... il bollettino della Protezione Civile, news dalle regioni: da Lazio a Lombardia, da Sicilia a Veneto In attesa del nuovo coprifuoco da domani, il bollettino del Covid in Italia di oggi, 18 maggio, ...

Coprifuoco alle 23 da mercoledì. Dai ristoranti alle palestre, le nuove date delle riaperture Il Sole 24 ORE Draghi compatta la maggioranza ma per Fratelli d'Italia è un "liberticida" Soddisfazione anche per il superamento del coprifuoco, che nelle zone bianche sarà realtà già dai prossimi giorni. Ma il vero affondo è arrivato con il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: 'Il ...

Covid, l'indice Rt va in pensione Coprifuoco alle 23 subito in vigore. La riduzione di un'ora del divieto di spostamenti notturni (non giustificati da ragioni di lavoro, salute e necessità) fino alle 5 del mattino debutta oggi con la ...

