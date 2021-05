(Di martedì 18 maggio 2021) Lo spostamento di un’ora del divieto di circolazione notturno dovrebbe entrare in vigore dalla sera del 19 maggio. Il 7 giugno un ulteriore spostamento24, e la possibilità dell’abolizione della misura nelle regioni che passeranno in zona bianca. L’eliminazione su tutto il territorio nazionale è prevista per il 21 giugno

FrancescoLollo1 : Spettatori tennis deportati fuori dallo stadio a metà partita per il #coprifuoco. Rispettavano distanza e indossava… - MicheleRovito : RT @SkyTG24: Coprifuoco, dallo slittamento alle 23 all’abolizione: ecco le date - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Coprifuoco, dallo slittamento alle 23 all’abolizione: ecco le date - SkyTG24 : Coprifuoco, dallo slittamento alle 23 all’abolizione: ecco le date - Carlodecandia1 : @SerieA #Italia #Calcio @azzurri #SerieATIM Il giorno 11/6 inizieranno gli europei con Turchia Vs Italia a Roma al… -

...- 2 e sul tema delle riaperture progressivamente attuate sul territorio nazionale a partire... Essendo zona bianca, poi, sparisce ile si torna, diciamo, alla normalità '. Vaccini Covid ...Così, in clima di riaperture -slittamento delal via libera a bar e ristoranti al chiuso all'ok alle palestre - in molti guardano avanti e iniziano a prenotare le ferie . La platea ...Piano piano sembra che le cose si muovano. Si comincia a respirare, a vedere la fine del tunnel. Il coprifuoco che viene posticipato, e che già da domani passa dalle 22 alle ...Il calendario per palestre, piscine, centri benessere, parchi divertimento. La “new normality” tra primavera ed estate.