Coprifuoco alle 23 e zona bianca | il piano Draghi per le riaperture

(Di martedì 18 maggio 2021)spostato da subito23, ritorno della, centri commerciali aperti nei weekend, riapertura anticipata delle palestre e nuove regole per ristoranti, bar e locali. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sullecon molte novità che di fattontano le restrizioni anti-covid e un calendario per ogni attività. Su proposta del premier Mario, ilsarà spostato23 già da domani, mercoledì 19 maggio, all’indomani della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale. Nella cabina di regia il presidente del Consiglio ha inoltre proposto un ulteriorentamento: “Dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - lucavargetto : RT @Lidia_Undiemi: Il coprifuoco alle 24 è una provocazione, non c’è altra interpretazione. - comristorazione : Riaprono ristoranti, coprifuoco alle 23: tutte le decisioni del governo sino al 21 giugno. Sei regioni bianche Iscr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

'L'orario delnoi lo vedevamo in maniera diversa' spiega ancora il ministro leghista. 'L'idea era: i locali chiudano23, ma si dia la possibilità di rientrare successivamente. Ma ...La Lega chiedeva uno sforzo maggiore sul, nel senso 'i locali chiudano23, ma si dia la possibilità di rientrare successivamente'. Ha ottenuto invece le deroghe per la finale della ...Certo, volevamo di più ma il coprifuoco alle 23 è un passo avanti verso le riaperture . Così il ministro per lo Sviluppo,Giorgetti al Corriere,sottolinea che la Lega è soddisfatta di quanto stabilito ...ROMA, 18 MAG - Dal Consiglio dei ministri ok al nuovo decreto riaperture dopo l'accordo unanime ottenuto nella riunione della Cabina di regia sulla gestione della nuova fase della pandemia Gli it ...