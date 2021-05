Coprifuoco alle 23 e zona bianca | il piano Draghi per le riaperture

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 maggio 2021)spostato da subito23, ritorno della, centri commerciali aperti nei weekend, riapertura anticipata delle palestre e nuove regole per ristoranti, bar e locali. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sullecon molte novità che di fattontano le restrizioni anti-covid e un calendario per ogni attività. Su proposta del premier Mario, ilsarà spostato23 già da domani, mercoledì 19 maggio, all’indomani della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale. Nella cabina di regia il presidente del Consiglio ha inoltre proposto un ulteriorentamento: “Dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi ...