Coprifuoco alle 23 da oggi 19 maggio. E green pass anche con prima dose di vaccino

(Di martedì 18 maggio 2021) Ha firmato il dl covid sulle riaperture, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questa firma e la conseguente pubblicazione del decreto sulle riaperture in Gazzetta ufficiale il, finora fissato22, da mercoledì 19slitta23. Il testo dispone inoltre che ilsia rilasciatocontestualmente alla somministrazione delladiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - _fiorucci : RT @lefrasidiosho: Dal #19maggio potremo rientrare a casa alle 23 #coprifuoco #decretoriaperture - DartNose : RT @lefrasidiosho: Dal #19maggio potremo rientrare a casa alle 23 #coprifuoco #decretoriaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

Quindi tutte le sue misure si applicano da oggi, 18 maggio, inclusa quella sul: il blocco notturno degli spostamenti già da stasera scatta23, anziché22. La "certificazione ...E in questi giorni è di questo che si sta parlando: riaprire e togliere il '' significa ... È difficile pronosticare un futuro agevole per l'educazione etica e morale, avendospalle ...Ha firmato il dl covid sulle riaperture, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questa firma e la conseguente pubblicazione del decreto sulle riaperture in Gazzetta ufficiale il coprifu ...La riapertura delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è prevista dal 1° luglio Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 17 ...