Coprifuoco alle 23 da mercoledì 19 marzo

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilscatterà23 da19. A quanto si apprende, nel testo del decreto è indicata la validità dello spostamento di un’ora deldal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi da.A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dore 24.005.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito”. La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha scritto su Twitter: “Saluteremo il #nel giro di qualche settimana, finalmente abbiamo una data per il #wedding, e i #ristoranti al chiuso saranno aperti anche a cena dall’1 giugno. In Cdm è stato trovato un importante punto di equilibrio. Proseguiamo verso il ritorno alla normalità”. “Grazie ...

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - kadreg1 : @msgelmini Il coprifuoco è nel cervello deteriorato di quelli che davano la colpa della seconda ondata alle discot… - GraziaMontefal2 : RT @raffaellapaita: Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuoco a… -

Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme anti Covid che prevedono un allentamento graduale delle misure. Ilda domani slitterà23. Dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena anche al chiuso. Se il trend rimarrà costante tre Regioni potrebbero essere in zona bianca dal 1 ...Su proposta del premier Mario Draghi , ilsarà spostato23 già da domani, mercoledì 19 maggio, all'indomani della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale. Nella ...(La Stampa) Tra le ipotesi in campo per la cabina di regia la possibilità dello slittamento del coprifuoco per cui si ipotizza un possibile posticipo alle 23 o a mezzanotte. In giornata dovrebbero ...(effe) – La strategia gradualista del “rischio ragionato” adottata dal presidente Draghi e il procedere della campagna vaccinazioni sta dando buoni risultati, consolidando il contenimento ...