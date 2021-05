Coprifuoco alle 23 da domani e calendario delle riaperture Governo | misure urgenti

(Di martedì 18 maggio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introducerelative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle “zone gi” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali: dall’entrata in ...

Passa la linea della gradualità: da questa sera l'obbligo di rientro scivola dalle 2223. Dal 7 giugno l'obbligo sarà spostato a mezzanotte. Dal 21 giugno ilva in soffitta: nessun ......in favore del superamento dell'obbligo di ricorreremascherine, che non poche proteste sollevò al momento dell'introduzione. È senz'altro valida l'operazione condotta contro il, ...L’Italia prova a ripartire. Il Consiglio dei ministri ha provato il decreto che porta il coprifuoco alle 23 dal 19 maggio ...I tanti tavolini all’aperto di questo periodo stanno bene, non sono certo un problema in città, a volte abbelliscono. Il problema è per chi, come noi, non ha una copertura, perché sei in mano al clima ...