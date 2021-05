Coppa Italia, Pirlo “Grande voglia di vincere trofeo” (Di martedì 18 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “L'Atalanta fa alzare ritmo e intensità, ti fa giocare una partita di tipo europeo. Ci conosciamo, sappiamo a che gara andiamo incontro ma non credo sarà diversa dalle due già disputate”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Non pensiamo al campionato, siamo concentrati solo su questa partita e abbiamo Grande voglia di portare a casa questo trofeo – ha sottolineato il mister bianconero in conferenza stampa – Bonucci? Domani non giocherà, ha avuto una distorsione durante una partitella e non sarà a disposizione”. Sul suo futuro sulla panchina dei piemontesi: “Cercherò di finire il mio lavoro al massimo, del futuro parleremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “L'Atalanta fa alzare ritmo e intensità, ti fa giocare una partita di tipo europeo. Ci conosciamo, sappiamo a che gara andiamo incontro ma non credo sarà diversa dalle due già disputate”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della finale dicontro l'Atalanta, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Non pensiamo al campionato, siamo concentrati solo su questa partita e abbiamodi portare a casa questo– ha sottolineato il mister bianconero in conferenza stampa – Bonucci? Domani non giocherà, ha avuto una distorsione durante una partitella e non sarà a disposizione”. Sul suo futuro sulla panchina dei piemontesi: “Cercherò di finire il mio lavoro al massimo, del futuro parleremo ...

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - Inter : ??? | TICKET Scarica il tuo I M Scudetto Ticket per #InterUdinese e scopri se hai vinto la visita alla Sala Trofei… - JuventusTV : COPPA ITALIA SHOW ?? Tutti i gol dei bianconeri ora in rosa nella #TIMVISIONCUP ?? On demand, qui ??… - gilnar76 : Finale Coppa Italia, show anche ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - HugoLedt : RT @calciomio: Coppa Italia : Leonardo Bonucci absent pour la finale : -