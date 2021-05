Coppa Italia con pubblico: Lega Serie A lancia app Mitiga (Di martedì 18 maggio 2021) I tifosi tornano allo stadio per la finale di Coppa Italia, mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida è tra Atalanta e Juventus e i tifosi ammessi, per la prima volta il pubblico sugli spalti, sono 4.300 (il 20% del totale come stabilito dal Comitato tecnico scientifico). Un ritorno in totale sicurezza.Per questo, la Lega di Serie A lancia la App gratuita "Mitiga". Dopo averla scaricata, occorre confermare l'autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021; effettuare un tampone a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita), esclusivamente presso uno dei centri convenzionati Mitiga, presentarsi allo stadio muniti di documento d'identità, idonei dispositivi di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) I tifosi tornano allo stadio per la finale di, mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida è tra Atalanta e Juventus e i tifosi ammessi, per la prima volta ilsugli spalti, sono 4.300 (il 20% del totale come stabilito dal Comitato tecnico scientifico). Un ritorno in totale sicurezza.Per questo, ladila App gratuita "". Dopo averla scaricata, occorre confermare l'autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021; effettuare un tampone a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita), esclusivamente presso uno dei centri convenzionati, presentarsi allo stadio muniti di documento d'identità, idonei dispositivi di ...

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - JuventusTV : COPPA ITALIA SHOW ?? Tutti i gol dei bianconeri ora in rosa nella #TIMVISIONCUP ?? On demand, qui ??… - juventusfc : #TrainingCenter | Squadra al lavoro verso la finale di Coppa Italia ?? - MattiaGiovi : RT @Coninews: Arcieri azzurri di nuovo in Coppa del Mondo. ?? Dopo un'assenza di quasi 2 anni la Nazionale ???? di tiro con l'arco fa il suo… - sportli26181512 : Finale Coppa Italia, più Atalanta che Juve: tra i bomber è sfida Ronaldo-Muriel: Mentre in campionato la lotta per… -