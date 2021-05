Coppa Davis 2021 | ufficializzato il calendario con le date degli incontri Italia che giocherà a Torino

(Di martedì 18 maggio 2021)in mattinata dalla ITF ilcon tutte ledelleCup by Rakuten Finals. La fase conclusiva della massima manifestazione per Nazionali di tennis si svolgerà a fine novembre: prima la fase a gironi, con otto raggruppamenti divisi tra, Innsbruck e Madrid, poi gli scontri diretti. L’sarà ovviamente in casa, al Pala AlpiTour, nel Gruppo E con USA e Colombia. Gli azzurri esordiranno venerdì 26 novembre alle 16 con gli Stati Uniti, mentre il giorno successivo, sabato 27 novembre, sfideranno la Colombia. Ultima giornata domenica 28 novembre tra USA e Colombia. Se la squadra guidata dal nuovo ct Filippo Volandri dovesse superare il turno imponendosi nel girone, disputerà, sempre ...

Gli organizzatori della Davis Cup hanno pubblicato il calendario completo delle Finali 2021 . Date e orari a partire dai gironi (l'Italia giocherà a Torino) dal 25 novembre e fino alla finalissima del 5 dicembre. I gironi si ... Ufficializzato in mattinata dalla ITF il calendario con tutte le date degli incontri delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021. La fase conclusiva della massima manifestazione per Nazionali di tennis si ... Gli organizzatori della Davis Cup hanno pubblicato il calendario completo delle Finali 2021. Date e orari a partire dai gironi (l'Italia giocherà a Torino) dal 25 novembre e fino alla finalissima del ...