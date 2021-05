Convocati Svezia Euro 2020: ci sono tre “italiani”, out Ibrahimovic (Di martedì 18 maggio 2021) Convocati Svezia per Euro 2020: chiamati quattro “italiani”, assenze Zlatan Ibrahimovic. L’elenco Andersson, CT della Svezia, ha diramato la lista dei Convocati per l’Europeo. C’è Kulusevski mentre Ibrahimovic non figura a causa dell’infortunio rimediato proprio contro la Juve. Il gruppo della Svezia è quello E con Spagna, Polonia e Slovacchia. Portieri: Robin Olsen, Karl-Johann Johansson, Kristoffer Nordfeldt Difensori: Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Emil Krafth, Pontus Jansson, Marcus Danielson. Centrocampisti-Attaccanti: Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Emil Forsberg, Alexander Isak, Gustav Svensson, Ken Sema, Viktor ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021)per: chiamati quattro “”, assenze Zlatan. L’elenco Andersson, CT della, ha diramato la lista deiper l’peo. C’è Kulusevski mentrenon figura a causa dell’infortunio rimediato proprio contro la Juve. Il gruppo dellaè quello E con Spagna, Polonia e Slovacchia. Portieri: Robin Olsen, Karl-Johann Johansson, Kristoffer Nordfeldt Difensori: Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Emil Krafth, Pontus Jansson, Marcus Danielson. Centrocampisti-Attaccanti: Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Emil Forsberg, Alexander Isak, Gustav Svensson, Ken Sema, Viktor ...

