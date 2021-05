Convocati Atalanta per la finale di Coppa Italia: la lista di Gasperini (Di martedì 18 maggio 2021) Convocati Atalanta per la Juve: ecco la lista a disposizione di Gian Piero Gasperini per la finale di Coppa Italia Domani sera l’Atalanta si giocherà la Coppa Italia con la Juve. Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati. LA lista Rossi, Sportiello, Gollini, Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri, Freuler, De Roon, Malinkovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021)per la Juve: ecco laa disposizione di Gian Pieroper ladiDomani sera l’si giocherà lacon la Juve. Alla vigilia della sfida, Gian Pieroha diramato ladei. LARossi, Sportiello, Gollini, Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri, Freuler, De Roon, Malinkovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata L'articolo proviene da Calcio News 24.

