Conte, Rousseau e il curatore speciale si litigano l’elenco degli iscritti. M5S: ci vediamo in Tribunale (Di martedì 18 maggio 2021) Finisce tristemente in Tribunale la lite condominiale fra M5S, Associazione Rousseau e curatore del Tribunale di Cagliari che si Contendono la lista degli iscritti, attualmente in mano all’Associazione. La telenovela che sta dilaniando i Cinque Stelle dunque arriva al capolinea – sarà il giudice a decidere se Casaleggio deve mollare l’elenco degli iscritti e, soprattutto, a chi deve mollarlo – ma c’è ancora spazio per lacrimevoli appelli ai sentimenti e minacce più o meno velate. A metà di una mattinata convulsa e che prometteva politicamente grandine sotto il cielo pentastellato, era sembrato che l’Associazione Rosseau aprisse uno spiraglio: “L’Associazione Rousseau è a totale disposizione, come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Finisce tristemente inla lite condominiale fra M5S, Associazionedeldi Cagliari che sindono la lista, attualmente in mano all’Associazione. La telenovela che sta dilaniando i Cinque Stelle dunque arriva al capolinea – sarà il giudice a decidere se Casaleggio deve mollaree, soprattutto, a chi deve mollarlo – ma c’è ancora spazio per lacrimevoli appelli ai sentimenti e minacce più o meno velate. A metà di una mattinata convulsa e che prometteva politicamente grandine sotto il cielo pentastellato, era sembrato che l’Associazione Rosseau aprisse uno spiraglio: “L’Associazioneè a totale disposizione, come ...

Advertising

ilriformista : Il Movimento 5 Stelle è ormai ridotto a un colabrodo: ‘Giuseppi’ non è iscritto, come può essere votato come leader… - DominusFrancy : RT @jacopo_iacoboni: A parte la “assemblea” (che si può riunire solo online, su Rousseau), non c’è altro soggetto che possa chiedere i dati… - Tricle44 : RT @carlosibilia: Come ha dichiarato Conte, Rousseau è obbligato per legge a consegnare i dati degli iscritti. Questi continui atti per ost… - rosarioT1970 : RT @jacopo_iacoboni: A parte la “assemblea” (che si può riunire solo online, su Rousseau), non c’è altro soggetto che possa chiedere i dati… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: A parte la “assemblea” (che si può riunire solo online, su Rousseau), non c’è altro soggetto che possa chiedere i dati… -