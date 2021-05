Contagiata una giovane mamma incinta | scatta subito il ricovero all' ospedale Salesi

(Di martedì 18 maggio 2021) ANCONA - Sospiro di sollievo: dopo 12 giorni trascorsi all'collegata a una macchina per respirare, è finalmente fuori pericolo latrentenne aggredita dal virus e sottoposta il 7 maggio ...

Advertising

Pixty3 : RT @jeegrobotz: @AleSute70 @Gigadesires Credo che ci sia un fondo di verita`. Ho trovato diversi articoli a riguardo, e ho avuto una testim… - marco_borrano : RT @jeegrobotz: @AleSute70 @Gigadesires Credo che ci sia un fondo di verita`. Ho trovato diversi articoli a riguardo, e ho avuto una testim… - Bea40998979 : RT @jeegrobotz: @AleSute70 @Gigadesires Credo che ci sia un fondo di verita`. Ho trovato diversi articoli a riguardo, e ho avuto una testim… - Luanastretti1 : RT @jeegrobotz: @AleSute70 @Gigadesires Credo che ci sia un fondo di verita`. Ho trovato diversi articoli a riguardo, e ho avuto una testim… - rosaroccaforte : RT @jeegrobotz: @AleSute70 @Gigadesires Credo che ci sia un fondo di verita`. Ho trovato diversi articoli a riguardo, e ho avuto una testim… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagiata una

Il Sole 24 ORE

La donna, d'origine straniera e residente nell'Ascolano, era affetta dagravissima insufficienza respiratoria perpolmonite da Covid . APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Incinta e positiva al Covid, ......forma atipica di Parkinson e per questo era stata dichiarata disabile grave '. Lo scorso 25 marzo mamma Marina si ammala del temibile virus, probabilmentedalla badante. ' Da quel ...«Il Green pass oggi è una soluzione inevitabile. Ovvio che non garantisce un rischio zero di contagi e che è una materia difficile su cui legiferare». Serve ...Con il cambio dei parametri delle zone a rischio Covid, ossia con l'abbandono del Rt e la valutazione dell'incidenza e del tasso di ospedalizzazione, è una rivoluzione nella gestione della pandemia. D ...