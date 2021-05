Consigli (non richiesti) a Enrico Letta su Pd, M5S e dintorni liberali (Di martedì 18 maggio 2021) L’uccisione in culla del progetto di candidatura di Zingaretti a Sindaco di Roma da parte della Lombardi ha d’improvviso svegliato dal torpore un’ampia area del Partito Democratico che a lungo aveva coltivato la preferenzialità, al limite della sudditanza verso il Movimento 5 Stelle. Il brusco risveglio potrebbe essere foriero di una revisione politica dello stare al mondo del PD, della sua identità, del suo quadro di alleanze presenti e future, tanto che, d’improvviso e positivamente, fioccano ripensamenti e rimodulazioni sia in direzione nazionale del partito sia nella pubblicistica. Ma cosa sono oggi i 5 Stelle e chi ne ha la guida in termini di egemonia e di leadership? Insomma, chi abbiamo di fronte a noi? Ho la percezione i 5 Stelle siano ormai una ‘non confederazione’ di tre soggetti distinti, una sorta di convivenza forzata di destini presto separati. Posto che non è facile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) L’uccisione in culla del progetto di candidatura di Zingaretti a Sindaco di Roma da parte della Lombardi ha d’improvviso svegliato dal torpore un’ampia area del Partito Democratico che a lungo aveva coltivato la preferenzialità, al limite della sudditanza verso il Movimento 5 Stelle. Il brusco risveglio potrebbe essere foriero di una revisione politica dello stare al mondo del PD, della sua identità, del suo quadro di alleanze presenti e future, tanto che, d’improvviso e positivamente, fioccano ripensamenti e rimodulazioni sia in direzione nazionale del partito sia nella pubblicistica. Ma cosa sono oggi i 5 Stelle e chi ne ha la guida in termini di egemonia e di leadership? Insomma, chi abbiamo di fronte a noi? Ho la percezione i 5 Stelle siano ormai una ‘non confederazione’ di tre soggetti distinti, una sorta di convivenza forzata di destini presto separati. Posto che non è facile ...

