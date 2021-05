Confessa il rumeno accusato dell’omicidio di Sharon (18 mesi): ne ha abusato e l’ha picchiata a morte (Di martedì 18 maggio 2021) Confessa il rumeno Gabriel Robert Marincat, arrestato a 25 anni per l’omicidio della piccola Sharon, figlia della sua ex compagna. La bimba di 18 mesi era morta l’11 gennaio e l’uomo era accusato di averla picchiata provocandole lesioni gravissime. Sul corpicino martoriato della piccola erano poi state riscontrate tracce di violenza sessuale. Oggi l’agghiacciante verità del mostro che ha ammesso tutto: ha abusato della piccola e poi l’ha picchiata fino a farla morire. L’uomo non ha dato spiegazioni sulla sua rivoltante condotta. La confessione di Marincat: prima l’ha violentata e poi l’ha picchiata a morte Dinanzi al sostituto procuratore di Como, Antonia Pavan, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021)ilGabriel Robert Marincat, arrestato a 25 anni per l’omicidio della piccola, figlia della sua ex compagna. La bimba di 18era morta l’11 gennaio e l’uomo eradi averlaprovocandole lesioni gravissime. Sul corpicino martoriato della piccola erano poi state riscontrate tracce di violenza sessuale. Oggi l’agghiacciante verità del mostro che ha ammesso tutto: hadella piccola e poifino a farla morire. L’uomo non ha dato spiegazioni sulla sua rivoltante condotta. La confessione di Marincat: primaviolentata e poiDinanzi al sostituto procuratore di Como, Antonia Pavan, ...

