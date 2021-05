Conferma incarichi di presidenza 2021 22 | domande in scadenza il 20 maggio

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 18 maggio 2021) Scadono giovedì 20leper ladeglidiper l'anno scolastico/22. Dall’anno scolastico 2006-2007 non vengono più conferitidi, fatta salva ladegligià conferiti. Gli aspiranti alladell’incarico devono presentare domanda, in modalità telematica, all’Ufficio scolastico regionale –Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico L'articolo .