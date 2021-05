Conferenza stampa Pirlo: “Bonucci infortunati. Su Dybala e Ronaldo” (Di martedì 18 maggio 2021) Conferenza stampa Pirlo – La Juventus è reduce da una stagione, fin qui, fallimentare. I bianconeri dopo 9 anni di dominio rischiano di non entrare in Champions League. Domani alle 21.00 andrà in scena la finale di Coppa Italia. I bianconeri sfidano l’Atalanta di Gasperini. Come ogni vigilia importante, il tecnico Andrea Pirlo, alle 18.30 ha parlato in Conferenza stampa, svelando gli ultimi dubbi di formazione. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico Ecco di seguito le parole del tecnico bianconero in vista della finale contro l’Atalanta. Leggi anche: Convocati Juventus, verso la finale di Coppa Italia: la lista UFFICIALE Bonucci – “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non sarà a disposizione. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 maggio 2021)– La Juventus è reduce da una stagione, fin qui, fallimentare. I bianconeri dopo 9 anni di dominio rischiano di non entrare in Champions League. Domani alle 21.00 andrà in scena la finale di Coppa Italia. I bianconeri sfidano l’Atalanta di Gasperini. Come ogni vigilia importante, il tecnico Andrea, alle 18.30 ha parlato in, svelando gli ultimi dubbi di formazione., le parole del tecnico Ecco di seguito le parole del tecnico bianconero in vista della finale contro l’Atalanta. Leggi anche: Convocati Juventus, verso la finale di Coppa Italia: la lista UFFICIALE– “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non sarà a disposizione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coppa Italia: Gasperini, sarebbe la ciliegina sulla torta Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia Tim Vision Cup contro la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Abbiamo ...

Atalanta, Freuler: ' ... 'Tantissimo rappresenta la vittoria, stiamo lavorando da anni per alzare un trofeo, vale tanto', ha svelato in conferenza stampa al Mapei Stadium accanto alla Coppa. LA JUVE - 'Siamo arrivati in ...

Consiglio nazionale in piazza, martedì 18 maggio conferenza stampa in Fnsi Fnsi Pirlo: «Penso a finire la stagione alla grande. Del futuro ci sarà tempo per parlare» Il tecnico della Juventus in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia: "Bonucci? Non giocherà. Ha una distorsione al ginocchio".

Pirlo e Chiellini: “L’Atalanta ti fa giocare a livello europeo, ma domani…” L’allenatore della Juve ha parlato al Mapei Stadium della forza dell’Atalanta e della difficoltà di vincere la finale Il tecnico della Juve Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dal Mapei Stadi ...

