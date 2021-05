Conferenza stampa Gasperini: «Coppa Italia ciliegina sulla torta di questi cinque anni» (Di martedì 18 maggio 2021) Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ciliegina sulla torta – «Sarebbe un’ottima ciliegina, la torta è quella di questi cinque anni. Siamo cresciuti molto, questa è la seconda finale. Poi ci sono le tre qualificazioni in Champions che sono un grande successo». ATALANTA CHE TIRA INDIETRO LA GAMBA – «Sono stupidate di chi le dice. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021): le parole del tecnico alla vigilia della finale dicontro la Juventus. Le sue parole Gian Pieroha parlato inalla vigilia della finale dicontro la Juventus. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Sarebbe un’ottima, laè quella di. Siamo cresciuti molto, questa è la seconda finale. Poi ci sono le tre qualificazioni in Champions che sono un grande successo». ATALANTA CHE TIRA INDIETRO LA GAMBA – «Sono stupidate di chi le dice. ...

