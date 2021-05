Conferenza stampa Chiellini: «Vogliamo fermare la favola Atalanta» (Di martedì 18 maggio 2021) Conferenza stampa Chiellini pre Atalanta Juve: le parole del capitano bianconero alla vigilia della finale di Coppa Italia Le parole di Giorgio Chiellini, capitano della Juve, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FINALE – «Siamo pronti. Questa è una partita a sé. A prescindere dai risultati l’avremmo prepaparato allo stesso modo. Con la voglia di vincere un trofeo. Non è scontato poter vincere un trofeo. Queste due vittorie ci danno una spinta importante. Ma siamo consapevoli delle difficoltà. Conosciamo bene l’Atalanta, ma veniamo qui convinti della nostra forza sperando che il campo ci porti bene come in Supercoppa». NAPOLI E Atalanta – «Sono due squadre ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021)preJuve: le parole del capitano bianconero alla vigilia della finale di Coppa Italia Le parole di Giorgio, capitano della Juve, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’. Le sue dichiarazioni CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FINALE – «Siamo pronti. Questa è una partita a sé. A prescindere dai risultati l’avremmo prepaparato allo stesso modo. Con la voglia di vincere un trofeo. Non è scontato poter vincere un trofeo. Queste due vittorie ci danno una spinta importante. Ma siamo consapevoli delle difficoltà. Conosciamo bene l’, ma veniamo qui convinti della nostra forza sperando che il campo ci porti bene come in Supercoppa». NAPOLI E– «Sono due squadre ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico in vista della finale di Coppa Italia Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa ...

Foggia, Marchionni: 'A Bari come a Catania, vogliamo stupire. La sorpresa della Sud...' Commenta per primo Alla vigilia del derby contro il Bari di domani valido per il secondo turno dei play off di Serie C, il tecnico del Foggia Marco Marchionni ha parlato così in conferenza stampa: 'Sarà un bel derby, affronteremo il Bari con serenità, consapevoli di non poter commettere errori: se giochiamo come sappiamo, possiamo toglierci delle soddisfazioni e sorprendere ...

Consiglio nazionale in piazza, martedì 18 maggio conferenza stampa in Fnsi Fnsi Lombardia: presentato 'young inclusion' per curare giovani con disturbi della personalità Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Una rete lombarda di community per curare i giovani con disturbo borderline della personalità (dbp), aumentati considerevolmente durante la pandemia. Secondo la letteratur ...

Pirlo LIVE: 'Non sarà diverso dal campionato. Vogliamo vincere' Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia. GARA APERTA - "Come diceva prima Giorgio, la partita sarà lo ste ...

