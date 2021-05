Conferenza di Parigi sull'Africa, Macron: "Vertice di emergenza e ambizione" (Di martedì 18 maggio 2021) "Se collettivamente decidiamo di porre una prima pietra, ed è quello che vogliamo fare in questo Vertice, non sarà risolto tutto oggi ma volteremo pagina", ha detto il presidente francese Leggi su rainews (Di martedì 18 maggio 2021) "Se collettivamente decidiamo di porre una prima pietra, ed è quello che vogliamo fare in questo, non sarà risolto tutto oggi ma volteremo pagina", ha detto il presidente francese

Advertising

ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio è stato oggi a #Parigi per la Conferenza Internazionale di sostegno alla Transizione Democ… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio è in missione a #Parigi per partecipare alla Conferenza Internazionale di Sostegno alla Tr… - pinelli81 : RT @ItalyMFA: Il Ministro @luigidimaio è stato oggi a #Parigi per la Conferenza Internazionale di sostegno alla Transizione Democratica in… - FabrizioLobasso : RT @ItalyMFA: Il Ministro @luigidimaio è stato oggi a #Parigi per la Conferenza Internazionale di sostegno alla Transizione Democratica in… - censore_ : RT @censore_: Alla conferenza di Parigi ofMaio porterà la lista dei vini! -