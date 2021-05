Confapi | appello al Governo per rimuovere ostacoli a importazioni siderurgiche

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – “La nostra struttura industriale è messa a dura prova, oltre che dalle conseguenze della pandemia, dall’improvvisa accelerazione verso l’alto dei prezzi delle materie prime industriali – acciaio, plastica, legno, – pesantemente aggravata dalla loro scarsità sul mercato, con la conseguente frattura tra domanda e offerta che pare difficile colmare nel breve termine”. È quanto scrive Confederazione della piccola e media industria privata in una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in cuichiede alazioni immediate nel settore delle materie prime. “Le industrie cherappresenta per essere competitive necessitano di disporre di ...

Teleborsa

"Le industrie cherappresenta per essere competitive necessitano di disporre di materie prime in abbondante quantità e a prezzi equi . Per questo motivo riteniamo quantomai necessario ...... CLAAI " Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna " Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura,, Confcommercio, ...Per questo motivo riteniamo quantomai necessario rimuovere l'ostacolo all'importazione di prodotti siderurgici derivante dall'introduzione, a partire dal luglio 2018, delle misure di salvaguardia all' ...(di Stefano Tenedini) A qualcuno fanno gola i soldi delle piccole aziende venete. Per farne cosa? Ma per dirottarli a Invitalia, quella riedizione dell’Iri che secondo gli osservatori delle vicende po ...