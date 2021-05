Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. AGGIORNATO PUGLIA (Di martedì 18 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove ordinarie, le commissioni pubblicano i risultati. Esclusioni i docenti che non raggiungono il punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove ordinarie, le commissioni pubblicano i risultati. Esclusioni i docenti che non raggiungono il punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. L'articolo .

Advertising

Raffael11845896 : RT @Raffael11845896: Servono docenti preparati e selezionati. SÌ alla meritocrazia, NO al reclutamento per titoli e servizi! No ai bocciati… - atecheseilunica : RT @albemilano: @AndreaOrlandosp Ministro non si può più rinviare un segnale forte e urgente per morti sul lavoro. È possibile bandire conc… - Raffael11845896 : Servono docenti preparati e selezionati. SÌ alla meritocrazia, NO al reclutamento per titoli e servizi! No ai bocci… - Raffael11845896 : RT @Bellais74780051: @RegioneER @patriziob1952 @sbonaccini @andrearossi76 @Ansa_ER @Agenzia_Dire @MinLavoro @sole24ore @Aster_ER Se dovete… - Raffael11845896 : RT @CHIARAPIERGIOV2: Non saremmo un Paese credibile, se assumessimo i bocciati del Concorso Straordinario! #ugualiallapartenza #concorsoord… -