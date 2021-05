Concorso straordinario docenti con almeno tre anni di servizio, dal Lazio ancora nessun esito (Di martedì 18 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo, di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020. Le commissioni sono al lavoro e mentre in alcune regioni si conoscono gli esiti di numerose classi di Concorso e da ieri qualche USR pubblica anche le graduatorie e gli elenchi non graduati, dal Lazio ancora nessun feedback. Preoccupati i partecipanti alla procedura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021)per il ruolo, di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020. Le commissioni sono al lavoro e mentre in alcune regioni si conoscono gli esiti di numerose classi die da ieri qualche USR pubblica anche le graduatorie e gli elenchi non graduati, dalfeedback. Preoccupati i partecipanti alla procedura. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario docenti con almeno tre anni di servizio, dal Lazio ancora nessun esito - USR_Sicilia : Concorso straordinario per il ruolo I e II grado 2020. Pubblicazione esiti prove scritte classe di concorso A043 -… - USR_Sicilia : Avviso Concorso straordinario per il ruolo I e II grado 2020. Pubblicazione esiti prove scritte classe di concorso… - zazoomblog : Concorso straordinario per il ruolo chi supera prova scritta. AGGIORNATO TOSCANA SICILIA VENETO - #Concorso… - Raffael11845896 : RT @Raffael11845896: @Deputatipd Servono docenti preparati e selezionati e NO docenti bocciati al concorso straordinario. SÌ alla meritocra… -