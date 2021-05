Concorso Comune Genova: si cercano 62 funzionari tecnici (Di martedì 18 maggio 2021) Il Comune di Genova ha indetto un nuovo Concorso per trovare 62 funzionari tecnici. I profili selezionati verranno assunti a tempo indeterminato e saranno di Categoria D. Per poter accedere a questo Concorso è necessario essere in possesso di determinati e specifici requisiti tra cui il possesso di una laurea in ingegneria o in architettura. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2021. Concorso funzionari tecnici Comune di Genova: i requisiti Il Concorso funzionari tecnici indetto dal Comune di Genova ha lo scopo di trovare 62 di questi profili. Per poter inviare la propria domanda è ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) Ildiha indetto un nuovoper trovare 62. I profili selezionati verranno assunti a tempo indeterminato e saranno di Categoria D. Per poter accedere a questoè necessario essere in possesso di determinati e specifici requisiti tra cui il possesso di una laurea in ingegneria o in architettura. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2021.di: i requisiti Ilindetto daldiha lo scopo di trovare 62 di questi profili. Per poter inviare la propria domanda è ...

