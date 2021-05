Concorso Agenzia Dogane 2020, il 28 maggio usciranno le date della preselezione. Una guida sulle novità (Di martedì 18 maggio 2021) **aggiornamento 18 maggio 2021: le informazioni sulle date delle prove preselettive verranno rese note con avviso sul sito dell’Agenzia delle Dogane il 28 maggio. Leggi l’avviso Cambiano le modalità di svolgimento delle prove del Concorso Agenzia Dogane 2020: sul sito istituzionale sono state pubblicate le rettifiche ai bandi per 460 diplomati (qui l’avviso) e per 766 laureati (qui l’avviso). La selezione consisterà in una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale. Le nuove indicazioni prevedono quindi l’eliminazione della seconda prova scritta e la possibilità di presentare la domanda di partecipazione fino al 13 maggio 2021. Vediamo assieme le ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 maggio 2021) **aggiornamento 182021: le informazionidelle prove preselettive verranno rese note con avviso sul sito dell’delleil 28. Leggi l’avviso Cambiano le modalità di svolgimento delle prove del: sul sito istituzionale sono state pubblicate le rettifiche ai bandi per 460 diplomati (qui l’avviso) e per 766 laureati (qui l’avviso). La selezione consisterà in una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale. Le nuove indicazioni prevedono quindi l’eliminazioneseconda prova scritta e la possibilità di presentare la domanda di partecipazione fino al 132021. Vediamo assieme le ...

