Comune di Benevento, suolo pubblico gratuito prorogato fino al 31 dicembre (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Attività Produttive, Alfredo Martignetti, e l’assessora al SUAP, Maria Carmela Mignone, ricordano che è prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni per l’utilizzazione gratuita del suolo pubblico rilasciate alle attività commerciali lo scorso anno ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020. Ricordano altresì che le domande di nuove concessioni ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 o di ampliamento delle superfici già concesse e le domande per l’installazione temporanea e gratuita di strutture amovibili devono essere inviate per via telematica all’indirizzo del SUAP (suap@pec.Comunebn.it) con allegata la sola planimetria recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato e riportante le misure degli ingombri di tavoli, sedie e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Attività Produttive, Alfredo Martignetti, e l’assessora al SUAP, Maria Carmela Mignone, ricordano che è prorogata al 312021 la validità delle autorizzazioni per l’utilizzazione gratuita delrilasciate alle attività commerciali lo scorso anno ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020. Ricordano altresì che le domande di nuove concessioni ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 o di ampliamento delle superfici già concesse e le domande per l’installazione temporanea e gratuita di strutture amovibili devono essere inviate per via telematica all’indirizzo del SUAP (suap@pec.bn.it) con allegata la sola planimetria recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato e riportante le misure degli ingombri di tavoli, sedie e ...

