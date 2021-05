Comunali: Salvini, 'Roma e Milano meritano qualche giorno di riflessione in più' (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : LEGA, ALTRE 70 ADESIONI IN CAMPANIA: SALVINI GONFIA IL PETTO E PUNTA SU NAPOLI IL LEADER: «CON NOI SINDACI E AMMINI… - TV7Benevento : Comunali: Salvini, 'Roma e Milano meritano qualche giorno di riflessione in più'... - giandomenic45 : RT @ilgiornale: L'impegno di Mattia Santori per le comunali d'autunno sembrano rilanciare il suo movimento, ma gli esperti credono che le s… - Leonard33968045 : RT @ilgiornale: L'impegno di Mattia Santori per le comunali d'autunno sembrano rilanciare il suo movimento, ma gli esperti credono che le s… - Nicola23453287 : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… -