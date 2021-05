Comunali Roma, Mastella: “Primarie Pd finzione, Conte ha sbagliato a chiudersi nel M5S” (Di martedì 18 maggio 2021) Comunali Roma. “Le Primarie del Pd a Roma sono una finzione. Conte ha sbagliato a chiudersi nel M5S, dove c’è un elevato che decide anche il suo destino. Salvini vuole andare alle elezioni il prima possibile per non essere superato dalla Meloni. Ne ha per tutti Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ai microfoni di Radio Cusano Campus parla anche di Europa, Recovery plan e prossimo presidente della Repubblica. Comunali Roma, Mastella: “Non capisco la scelta del Pd. Se già hai stabilito chi vince le Primarie, che senso ha farle?” Nelle grandi città al voto i partiti sono in difficoltà a trovare i candidati sindaci. Clemente Mastella, prima di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021). “Ledel Pd asono unahanel M5S, dove c’è un elevato che decide anche il suo destino. Salvini vuole andare alle elezioni il prima possibile per non essere superato dalla Meloni. Ne ha per tutti Clemente, sindaco di Benevento, che ai microfoni di Radio Cusano Campus parla anche di Europa, Recovery plan e prossimo presidente della Repubblica.: “Non capisco la scelta del Pd. Se già hai stabilito chi vince le, che senso ha farle?” Nelle grandi città al voto i partiti sono in difficoltà a trovare i candidati sindaci. Clemente, prima di ...

Advertising

La7tv : #tagada @CarloCalenda (Azione) sull'ipotesi di ballottaggio alle prossime elezioni #comunali a #Roma: 'Non faccio a… - ilriformista : Quello che non è riuscito a Milano e a Roma, è riuscito a Napoli #Napoli #Pd #M5S - HALTEREGO28 : RT @LucillaMasini: Il centrodestra non trova candidati per le Comunali a Roma e Milano: troppo difficili da governare. È la fine di un'epoc… - contu_f : @marko_stefani @di_bilio @matteorenzi Grossi centri? Per esempio a Caltanissetta ed Ercolano, nostri sindaci eletti… - old_scantia : @Massimi63165837 @CarloCalenda Nella prossima tornata elettorale di rilievo (comunali Roma) le forze democratiche h… -