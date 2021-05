Comunali di Napoli, alleanza Pci-M5S: Manfredi verso il no alla candidaura. Rispunta Amendola (Di martedì 18 maggio 2021) Si allontana l’ipotesi della candidatura di Gaetano Manfredi alle Comunali di Napoli. L’ex ministro ed ex rettore dell’università Federico II è stato in questi giorni il nome più accreditato per rappresentare l’alleanza di centrosinistra, cementata ieri con l’incontro tra Pd e M5s sul documento programmatico. Dopo i contatti avuti nel fine settimana, tra cui anche quello con il segretario dei Dem Enrico Letta, Manfredi avrebbe chiesto un paio di giorni di riflessione, ma nelle ultime ore, stando a quanto apprende l’AGI, sarebbe maturato un “no” alla candidatura. alla base di questa decisione, che potrebbe essere ufficializzata a breve, ci sarebbero anche motivi personali, che vanno oltre le richieste politiche avanzate. Dagli ambienti Pd e M5s le bocche restano ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) Si allontana l’ipotesi della candidatura di Gaetanoalledi. L’ex ministro ed ex rettore dell’università Federico II è stato in questi giorni il nome più accreditato per rappresentare l’di centrosinistra, cementata ieri con l’incontro tra Pd e M5s sul documento programmatico. Dopo i contatti avuti nel fine settimana, tra cui anche quello con il segretario dei Dem Enrico Letta,avrebbe chiesto un paio di giorni di riflessione, ma nelle ultime ore, stando a quanto apprende l’AGI, sarebbe maturato un “no”candidatura.base di questa decisione, che potrebbe essere ufficializzata a breve, ci sarebbero anche motivi personali, che vanno oltre le richieste politiche avanzate. Dagli ambienti Pd e M5s le bocche restano ...

