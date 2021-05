“Come faremo senza di te?”. Tiziano Ferro, il messaggio è da brividi. Il cordoglio dell’artista: “Lasci un vuoto enorme” (Di martedì 18 maggio 2021) L’Italia stamattina si è svegliata con la terribile notizia della morte di Franco Battiato. Come già detto, il cantante e musicista si è spento a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, dove si era ritirato da tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi numerosi fan. Ma Come tante persone comuni, anche altri artisti hanno espresso rammarico per la sua scomparsa. Vasco Rossi ha scritto: “Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato“. “Se ne va il più grande poeta contemporaneo. Dopo tante sofferenze , che la terra ti sia lieve”, così invece Simona Ventura esprime il suo cordoglio su Twitter. enorme la tristezza di Pippo Baudo che ha raccontato: “Sono davvero scosso da questa notizia, Franco era un amico e un grande artista. Battiato era un personaggio unico, coltissimo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) L’Italia stamattina si è svegliata con la terribile notizia della morte di Franco Battiato.già detto, il cantante e musicista si è spento a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, dove si era ritirato da tempo. Tantissimi i messaggi dida parte dei suoi numerosi fan. Matante persone comuni, anche altri artisti hanno espresso rammarico per la sua scomparsa. Vasco Rossi ha scritto: “Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato“. “Se ne va il più grande poeta contemporaneo. Dopo tante sofferenze , che la terra ti sia lieve”, così invece Simona Ventura esprime il suosu Twitter.la tristezza di Pippo Baudo che ha raccontato: “Sono davvero scosso da questa notizia, Franco era un amico e un grande artista. Battiato era un personaggio unico, coltissimo, ...

