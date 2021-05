Come è morto Franco Battiato? Gli ultimi giorni raccontati dal fratello (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato se ne sarebbe andato senza neppure accorgersene. A rivelarlo è stato il fratello Michele che tra le pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo…”. Come è morto Franco Battiato? Parla il fratello Michele Accanto alla dimora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 maggio 2021)se ne sarebbe andato senza neppure accorgersene. A rivelarlo è stato ilMichele che tra le pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo…”.? Parla ilMichele Accanto alla dimora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

