Coltello nascosto nello zaino e involucro droga in bocca: arrestato 39enne (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio gli agenti della Polizia di Stato che, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un italiano di 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i poliziotti del commissariato Porta Pia sono passati davanti al piazzale della Stazione Tiburtina, nell’area denominata “Tibus”, hanno visto un uomo che, dopo averli notati, ha cercato di allontanarsi con fare sospetto. A quel punto hanno deciso di fermarlo per un controllo: nello zaino l’uomo nascondeva un borsello contenente un Coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri (8 di lama e 9 di manico) mentre, all’interno della bocca, occultava un involucro in plastica di colore verde con dentro circa 16 grammi di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio gli agenti della Polizia di Stato che, nel pomeriggio di ieri, hannoun italiano di 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i poliziotti del commissariato Porta Pia sono passati davanti al piazzale della Stazione Tiburtina, nell’area denominata “Tibus”, hanno visto un uomo che, dopo averli notati, ha cercato di allontanarsi con fare sospetto. A quel punto hanno deciso di fermarlo per un controllo:l’uomo nascondeva un borsello contenente una serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri (8 di lama e 9 di manico) mentre, all’interno della, occultava unin plastica di colore verde con dentro circa 16 grammi di ...

