Cinque ragazzi per me | le anticipazioni della puntata del 18 maggio su Sky Uno

Leggi su tpi

(Di martedì 18 maggio 2021)per me,182021 su Sky Uno: cast e protagonistiper me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 in prima serata dalle 21.15 e in streaming su NOW. Adattamento del format inglese di successo Five Guys a Week, è un docu-dating originale, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Ma quali sono le, il cast e i protagonistidiper me del 182021 e dove vederla in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Come funziona Il programma – prodotto da Fremantle ...