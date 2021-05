Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (3) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos/Cinematografo.it) - Il Vittoriale, complesso eretto tra il 1921 e il 1938, a Gardone Riviera sulla sponda bresciana del lago di Garda, è senza dubbio un altro dei protagonisti del film. “Le case sono la geografia della propria anima- dice Castellitto-. E il Vittoriale lo è. Solo l'archeologia ci insegna qualcosa del futuro. Tutto al Vittoriale raffigura D'Annunzio: potenza, morte, decadenza, desiderio di vita. Il film non sarebbe venuto così bello senza la possibilità di girare in quel luogo”. Infine Castellitto conclude: “Non c'è stato nessun poeta così amato e adorato in vita, a 360 gradi, e non c'è mai stato un uomo così maledetto e odiato in morte. Questa storia ti conferma che era un genio. E penso che se c'è un poeta assimilabile a D'Annunzio quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos/tografo.it) - Il Vittoriale, complesso eretto tra il 1921 e il 1938, a Gardone Riviera sulla sponda bresciana del lago di Garda, è senza dubbio un altro dei protagonisti del film. “Le case sono la geografia della propria anima- dice-. E il Vittoriale lo è. Solo l'archeologia ci insegna qualcosa del futuro. Tutto al Vittoriale raffigura D': potenza, morte, decadenza, desiderio di vita. Il film non sarebbe venuto così bello senza la possibilità di girare in quel luogo”. Infineconclude: “Non c'è stato nessuncosì amato e adorato in vita, a 360 gradi, e non c'è mai stato un uomo così maledetto e odiato in morte. Questa storia ti conferma che era un genio. E penso che se c'è unassimilabile a D'quello ...

Advertising

TV7Benevento : Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (3)... - TV7Benevento : Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (2)... - RBcasting : Effetto VR: il primo cinema italiano in Virtual Reality. La realtà virtuale arriva al Museo Nazionale del Cinema di… - GianlucaOdinson : Space Jam arriva in 4K in tempo per “New Legends”, le foto della Titans of Cult - robertoanino : Torino, al Museo del Cinema arriva la realtà virtuale -