Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos/Cinematografo.it) - Tutto quello che si vede è frutto di un grande lavoro storico e filologico. Sono stati recuperati diari e scritti di D'Annunzio, utilizzati poi nella sceneggiatura, e gran parte della documentazione è stata ripresa dal libro dello storico e giornalista Roberto Festorazzi, uscito per la prima volta nel 2005, dal titolo: D'Annunzio e la piovra fascista. Spionaggi al Vittoriale nella testimonianza del federale di Brescia. Per interpretarlo al meglio Sergio Castellitto si è rasato a zero: “Temevo che non mi sarebbero più ricresciuti i capelli- racconta l'attore-. La sua figura viene raccontata attraverso l'incontro con Comini. Da un lato c'è un uomo che di fronte a sé ha più passato che futuro, dall'altro lato un giovane che al contrario ha più futuro che passato. Ho cercato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos/tografo.it) - Tutto quello che si vede è frutto di un grande lavoro storico e filologico. Sono stati recuperati diari e scritti di D', utilizzati poi nella sceneggiatura, e gran parte della documentazione è stata ripresa dal libro dello storico e giornalista Roberto Festorazzi, uscito per la prima volta nel 2005, dal titolo: D'e la piovra fascista. Spionaggi al Vittoriale nella testimonianza del federale di Brescia. Per interpretarlo al megliosi è rasato a zero: “Temevo che non mi sarebbero più ricresciuti i capelli- racconta l'attore-. La sua figura viene raccontata attraverso l'incontro con Comini. Da un lato c'è un uomo che di fronte a sé ha più passato che futuro, dall'altro lato un giovane che al contrario ha più futuro che passato. Ho cercato ...

Advertising

TV7Benevento : Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (3)... - TV7Benevento : Cinema: arriva 'Il cattivo poeta', Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio (2)... - RBcasting : Effetto VR: il primo cinema italiano in Virtual Reality. La realtà virtuale arriva al Museo Nazionale del Cinema di… - GianlucaOdinson : Space Jam arriva in 4K in tempo per “New Legends”, le foto della Titans of Cult - robertoanino : Torino, al Museo del Cinema arriva la realtà virtuale -